Один день из жизни участкового: тагильчане могут принять участие в интересной акции

Так, любой желающий может стать свидетелем того, как проходит обычный рабочий день работника полиции. Если вам любопытно, если вы гражданин РФ и вам от 18 до 35 лет, то пресс-служба МВД приглашает вас на участие в акции! Отметим, что потенциальные участники акции записываются по телефону, приглашаются в органы внутренних дел для заполнения необходимых документов.

А в день проведения акции участники должны будут прибыть к 9 часам в подразделение полиции и пройти необходимый инструктаж. Все желающие будут до 6 вечера находиться с участковыми, наблюдать за их особой работой.

В конце «рабочего» дня каждый из участников сможет переложить свои впечатления в специальный альбом. Добавим, срок принятия заявок на участие в акции по 8 ноября 2013 года. Запись проводиться по телефонам: (3435) 97-66-19, 97-66-26, 97-66-51.

А тем временем напоминаем вам, что до 10 ноября проходит голосование в конкурсе «Народный участковый», в котором принимает участие наш земляк. Тагильчане, поддержим Василия Манкевича!