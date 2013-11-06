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Погода в ближайшие три дня в Нижнем Тагиле будет заметно плюсовая. Тагильчане не знают – радоваться или нет
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Погода в ближайшие три дня в Нижнем Тагиле будет заметно плюсовая. Тагильчане не знают – радоваться или нет

6 ноября 2013, 17:15Общество
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