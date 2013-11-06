Погода в ближайшие три дня в Нижнем Тагиле будет заметно плюсовая. Тагильчане не знают – радоваться или нет
Сообщается, что в ближайшие три дня в Нижнем Тагиле и во всей Свердловской области ожидается заметное потепление – в среднем до 7-12 С°.
На севере Свердловской области второй день погода почти зимняя: -3,-10°, со снежком, сообщают в «Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Остальная территория Уральского региона охвачена теплым атлантическим воздухом, который широким валом достигает Урала и южных районов Западной Сибири.
Вчера температура воздуха превышала обычные для этой поры значения на 5-10°. В большинстве районов прошли дожди. В ближайшие двое суток ожидается необычно теплая погода, в выходные дни 9-10 ноября температура понизится на 5-6°.
7 ноября повышение температуры воздуха в дневные часы усилит рост концентраций вредных примесей в атмосферном воздухе. Ну а жители Нижнего Тагила, кое-как передвигающиеся по мокрым улицам пешком или на грязных авто, уже давно мечтают о чистых снежных пейзажах.
Фото из группы «ТТ».
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