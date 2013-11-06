Прокуратура усмотрела составы преступлений в деятельности УК Нижнего Тагила

Ранее анонсировалось, что результаты ревизии деятельности городских УК будут подведены и обнародованы не позднее 10 ноября. Однако в ходе проводимых мероприятий надзорные органы, «выявив массу нарушений в сфере ЖКХ Нижнего Тагила», пришли к выводу о целесообразности продления проверки и расширении масштабов. Начальник управления Госжилинспекции Алексей Россолов посетовал на откровенное противодействие работе надзора со стороны местных коммунальщиков и предложил им избавиться от «вредных иллюзий», подтвердив тем самым, что есть поводы для возбуждения уголовных дел. В свою очередь мэр города Сергей Носов пообещал принять меры к чиновникам горадминистрации, если выявятся факты лоббирования ими деятельности частных коммунальных фирм. Следуя риторике Носова, такие кандидатуры уже выявлены.

Напомним, что к изучению проблем коммунального рынка Нижнего Тагила специалистов двух федеральных ведомств привлек мэр города Сергей Носов, и в конце октября текущего года началась проверка деятельности 12 местных управляющих компаний, «на деятельность которых больше всего жаловались жители». А основанием для ревизии УК стало обращение Носова в прокуратуру.

Ужесточить контроль за ситуацией в ЖКХ нашего города мы планировали давно. Непростое положение в этой сфере обсуждалось еще в прошлом году. А сегодня речь идет о том, чтобы на базе собранной информации выработать план дальнейших действий в отношении недобросовестных УК. У нас, к сожалению, есть такие компании, которые даже запросы государственных контролирующих структур саботируют заявил Сергей Носов.

В целом о ходе ведущихся инспекционных мероприятий, пишет «Правда УрФО», подробно и, вместе с тем, в пределах допустимости раскрытия информации рассказал начальник губернской Госжилинспекции Россолов, побывавший недавно с рабочим визитом в Нижнем Тагиле. Появившуюся же версию о том, что пока идет только начальный этап проверки, официально подтвердил старший прокурор отдела по надзору за соблюдением налогового законодательства и законодательства в сфере предпринимательской деятельности прокуратуры Свердловской области Григорий Чесноков.

По словам господина Россолова, комплексные проверки УК были организованы в первую очередь по обращениям граждан. Сам начальник ГЖИ неоднократно проводил личные приемы горожан.

Поначалу жалующихся было немного, говорит Алексей Россолов, объясняя это тем, что «либо людей все устраивало, либо они нам не доверяли». Тем не менее, по состоянию на сегодняшний день ГЖИ получила уже 24 000 обращений-жалоб собственников жилья на действия городских коммунальщиков. По оценке госчиновника, сегодня выработан механизм взаимодействия и с руководством администрации Нижнего Тагила. «Что касается деятельности УК, в городе есть немало компаний, которые вполне адекватно реагируют на требования надзорных органов, – уточнил руководитель ГЖИ, но есть и другие, чья деятельность вызывает массу вопросов.

«По большому счету, мы увидели то, что и ожидали. В ряде случаев сталкиваемся с прямым противодействием управляющих компаний проводимым проверкам. В отношении тех фирм, которые не предоставляют необходимую информацию, будем возбуждать административные дела. Хочется, чтобы УК избавились от вредных иллюзий, что мы пришли и ушли, а они будут жить по-прежнему. В Тагиле, подчеркну, мы только приступили к этой работе, а к примеру, в Первоуральске проверки продолжались целый год... Те руководители УК, кто считает, что их задача – лишь сбор и тихий «распил» средств собственников жилья, сильно заблуждаются», – поделился начальник областной ГЖИ.

Заметим, что заявления чиновника прежде всего строятся уже на имеющейся криминальной практике деятельности некоторых УК Нижнего Тагила.

Разумеется, эмоциональные оценки руководителя надзорной службы не лишены веских оснований. У управляющих компаний, которые по разным причинам не принимают установленных государством правил, есть два пути: «либо нормально заниматься бизнесом, либо освободить площадку деятельности». Третьего не дано, считает Алексей Россолов. Люди имеют право жить в нормальных условиях. То есть процесс проверок в Нижнем Тагиле будет продолжаться и в дальнейшем, пока в городе не будет установлен требуемый порядок в сфере оказания услуг ЖКХ.

Мы располагаем достаточным количеством информации – как открытой, так и закрытой. А в ряде случаев есть основания для возбуждения и уголовных дел уточнил господин Россолов.

По предварительным данным, уже начатая проверка 12 нижнетагильских УК завершится в декабре, результаты будут направлены в прокуратуру и к сведению главе города.

Мы, со своей стороны, примем все меры должного реагирования. Если говорить о дальнейшем, вы знаете, есть такое понятие, как обобщение состояния законности. Будет 50 обращений – будет 50 проверок, будет 100 обращений – будет и 100 проверок. И не потому, что мы так захотели, а потому что закон предусматривает основания для проверок. Любой человек, права которого нарушены, может обратиться в госорганы, и они обязаны проверить его заявление резюмировал суть проблемы Григорий Чесноков.

А между тем, сообщает «Правда УрФО», не исключено, что в ходе затянувшейся коммунальной ревизии Нижнего Тагила «уже выявлены факты лоббирования деятельности частных коммунальных компаний со стороны отдельных чиновников горадминистрации, либо причастность их же к возможному соучредительству в этих УК непосредственно или через родственников». Однако местного градоначальника такая вероятность развития событий не пугает.

Мои действия при этом? Они определены законами Российской Федерации и нормативными актами. По борьбе с коррупцией среди чиновников все и достаточно четко регламентировано: состоишь, не указал – меры жесткие. Не будет здесь никаких вопросов и проблем. Тем более, если вы помните, я всех предупредил еще год назад отреагировал в День народного единства на соответствующий вопрос Сергей Носов.

Уточним, что сегодня годовой оборот денежных средств УК Нижнего Тагила составляет не менее 5 млрд рублей. Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга «Финам», говорит, что «если подсчитывать численность населенного пункта и структуру локального рынка ЖКХ услуг, можно оценить, что годовой оборот управляющих компаний, являющихся операторами на данном рынке, может достигать 8 млрд рублей».