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Собаки неподалеку от детского садика: теперь тагильчане с детьми боятся там ходить
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Собаки неподалеку от детского садика: теперь тагильчане с детьми боятся там ходить

6 ноября 2013, 11:20Общество
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