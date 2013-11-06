Собаки неподалеку от детского садика: теперь тагильчане с детьми боятся там ходить

Наверное, большое количество публикаций в очередной раз доказывает, что ситуация обострена и на данный момент безвыходна. Все это приводит к жестокости по отношению к невинным животным – дикий отстрел собак на улицах города, трупы которых неоднократно видят на улицах тагильчане, пользователи TagilCity.ru. Догхантеры, о которых мы неоднократно заводили речь, по всей видимости, пользуются не цивилизованными методами, а в выполняют задачу в рамках «самосуда». Однажды главный ветеринарный врач поделился с журналистом TagilCity.ru:

Согласитесь, что безнадзорных животных не должно быть на улицах города. Как бы мы их не любили, тем не менее, приоритеты нужно расставлять. Пока они бегают, у нас гуляют дети. Ребенок пообщался с таким животным на улице: но вы сразу же не сможете определить заболевание, а когда появляться клинические признаки, будет уже поздно.

Заражение бешенством может быть не только от укуса, но и от «ослюнения». Если ранки на руке есть, то заражение неизбежно. А дети наиболее подвержены этому заболеванию, подобно молодому животному. Вопрос довольно серьезный. Ликвидация и отлов зараженных животных является основной профилактикой бешенства в городе.

Накануне в редакцию TagilCity.ru обратилась Марина, чей ребенок ходит в детский сад на Вые. Выяснилось, что у садика №28, либо у близлежащей кулинарии завелась стая собак, которая вот уже несколько недель пугает местных жителей. Марина рассказывает, что проходя недалеко от садика, после того, как она отвела малыша на занятия, одна из собак, может быть и играючи, но побежала прямо на девушку. Ничего серьезного не произошло, она отделалась легким испугом.

Кстати, однажды дети из этого же садика стали свидетелями того, как собачка напрыгнула передними лапами на одного из ребят и едва не повалила его. Ребенок также отделался легким испугом. Хотя порой даже испуг может стать причиной плачевных последствий. Как рассказал один из пользователей, высказываясь о безнадзорных животных:

Любое неконтролируемое животное потенциально опасно. Хотите сказать, что маленькая собачка не страшна? Пример из жизни: мою бабушку в детстве(3 года) облаяла собака. Напугала. Результат - немота. Ваши аргументы? -- пишет Игорь.

Напомним, некоторые случаи нападения собак привели к по-настоящему трагическим последствиям. Все помнят случай, когда животные напали на школьника Ваню. Мальчик только чудом остался жив: прохожий отогнал от него животных и на руках, всего в крови донёс домой. На «Скорой» школьника отвезли в больницу. Врачи обработали укусы, на теле ребёнка насчитали семь глубоких ран. На всякий случай Ване начали ставить курс уколов от бешенства.

Эта ситуация не единственная, и, наверное, каждый понимает, что укусы животных могут нанести непоправимый вред. Тагильчане, судя по комментариям, переживают за своих близких больше, чем за собак. В любом случае, остается сказать одно – налаживанием данной ситуации должна стать деятельность администрации.

На территории города не должно быть свалок, должны быть выделены специальные площадки для выгула домашних животных, нужно, чтобы в городе работали правила обращения даже с домашними животными, чтобы население знало, как делать это. Отметим, что приблизительно половина пострадавших в нашем городе – были укушены именно домашними собаками. Служба муниципального заказа, которая занимается отловом (именно отловом, а не отстрелом) животных, должна действовать согласно этим правилам, но, очевидно, не действует, а добрые приюты, к сожалению, не могут вместить всех «бездомышей».