Установление отцовства. Малов и партнеры в деле.

Однако на тот момент девушка уже была беременна. Молодой человек бросил Анастасию в положении и не желал её видеть и поддерживать какие-либо отношения.

Михалюк смирилась с его решением и просто продолжала вынашивать ребенка. После рождения малыша Анастасия обратилась к биологическому отцу её сыночка, но тот заявил, что не имеет никакого отношения к этому ребенку и отцовства признавать не собирается. Естественно, мать это заявление не устроило. Посоветовавшись с близкими людьми, девушка приняла решение обратиться к специалисту.

В интернете она прочитала много положительных отзывов об адвокате Малове. По словам людей, он с легкостью решал даже невероятно сложные задачи. Специалист объяснил девушке, что без суда в данном случае обойтись не получится. Первым делом Анастасии необходимо было зарегистрировать рождение ребенка. Сделать это нужно было как можно быстрее, потому что на регистрацию новорожденного давался всего лишь месяц, а потом бы последовал штраф. Так как она являлась матерью одиночкой, ребенку была присвоена фамилия Михалюк, а инициалы отца записывались со слов матери, но фамилия у него была та же.

Далее необходимо было подать заявление в суд на установление отцовства. Для этого потребовались неоспоримые доказательства отцовства. Естественно, одних лишь показаний матери и свидетельствований родственников и друзей девушки было недостаточно для судьи. Суду необходимо было увидеть заключение экспертов. Отец ребенка, как это ни странно, вовсе отказался выполнить указания суда, поэтому на судебном заседании было принято решение о принудительной сдаче анализов. Естественно, генетическая экспертиза безошибочно показала, что именно этот мужчина приходится биологическим отцом ребенку гражданки Михалюк, ведь тест на ДНК был идентичен на 98 процентов, что доказывало кровное родство между ним и сыном.