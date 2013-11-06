В галактике нашли 9 миллиардов планет, схожих с Землей

Согласно расчетам ученых, аналоги Земли могут существовать в виде спутников у каждой пятой звезды(22%), чьи показатели не отличаются от солнечных. Кроме того, почти всех эти планеты находятся в потенциально обитаемых зонах в своих системах.

Ближайшая планета, на которой может существовать жизнь, может находиться всего в 15 световых годах от Солнечной системы.