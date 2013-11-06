В галактике нашли 9 миллиардов планет, схожих с Землей
6 ноября 2013, 08:55ОбществоЕвгения
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Ученые, проанализировав данные, полученные с телескопа Кеплер, пришли к выводу, что в каждой системе, где есть звезда, похожая на Солнце, с 22% вероятностью могут быть планеты похожие на Землю.
Согласно расчетам ученых, аналоги Земли могут существовать в виде спутников у каждой пятой звезды(22%), чьи показатели не отличаются от солнечных. Кроме того, почти всех эти планеты находятся в потенциально обитаемых зонах в своих системах.
Ближайшая планета, на которой может существовать жизнь, может находиться всего в 15 световых годах от Солнечной системы.
Стоит отметить, что, по мнению ученых, планеты, похожие на Землю, встречаются рядом со звездами, похожими на Солнце, значительно чаще, чем планеты-гиганты типа Юпитера. Это происходит в 22% случаев, тогда как гиганты присутствуют в 1,6% случаев.
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