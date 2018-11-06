Безработный житель Каменска-Уральского ограбил частный дом на 5 тыс. рублей

26 октября на улице Красных Орлов в Каменске-Уральском неизвестный взломал замок в частном доме, проник внутрь и вынес имущество на 5 тыс. рублей.

25-летний хозяин дома вызвал на место кражи наряд полиции, который обнаружил на месте происшествия следы пальцев рук. Оперативники применили для поиска служебного пса, который через некоторое время вывел группу на предполагаемого преступника.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудникам уголовного розыска отдела полиции удалось задержать безработного мужчину 1975 года рождения,сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.