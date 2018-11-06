Бизнесмен в Екатеринбурге использовал убежище в качестве косметологического кабинета
Сегодня, 20:19ОбществоФото: pxhere.com
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В Екатеринбурге индивидуальный предприниматель использовал помещение, находящееся в федеральной собственности, для оказания косметологический услуг.
Противорадиационное убежище предприниматель использовал для оказания косметологических услуг. Поскольку помещение является объектом гражданской обороны и предназначено для иных целей, прокуратура потребовала в судебном порядке освободить помещение.
Суд удовлетворил требование о возвращении федерального имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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