Дни открытых дверей для физических лиц пройдут в налоговой инспекции Нижнего Тагила
Сегодня, 00:30ОбществоФото: pixabay.com
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Жители Нижнего Тагила приглашаются к посещению налоговой инспекции 9 и 10 ноября для информирования по вопросам начисления имущественных налогов физических лиц.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дни открытых дверей в Межрайонной ИФНС России №16 по Свердловской области пройдут 9 ноября, в пятницу, с 09:00 до 18:00, а также в субботу, 10 ноября, в период с 10:00 до 15:00.
Любой налогоплательщик-физическое лицо в эти дни получит консультацию от сотрудников инспекции о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам. Также желающие смогут зарегистрироваться в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». Для этого необходимо будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Пресс-служба администрации Нижнего Тагила сообщает, что 3 декабря истекает срок уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц.
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