Дни открытых дверей для физических лиц пройдут в налоговой инспекции Нижнего Тагила

Дни открытых дверей в Межрайонной ИФНС России №16 по Свердловской области пройдут 9 ноября, в пятницу, с 09:00 до 18:00, а также в субботу, 10 ноября, в период с 10:00 до 15:00.

Любой налогоплательщик-физическое лицо в эти дни получит консультацию от сотрудников инспекции о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам. Также желающие смогут зарегистрироваться в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». Для этого необходимо будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность.