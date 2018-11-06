Конный комплекс в Верх-Нейвинском может закрыться из-за разногласий с чиновниками

«Каприоль» – это конноспортивный комплекс совместно с бесплатным контактным зоопарком. В нем содержатся животные, некогда спасенные от гибели. Комплекс на бесплатной основе часто посещают дети-инвалиды и воспитанники детских домов.

В 2013 году Мария Каллистова взяла в аренду землю в Верх-Нейвинском, заключила договор с местной администрацией и начала обустраивать комплекс. По документам земля была выдана под общественно-деловую зону и аренда составляла 230 тысяч рублей в год. Капитальные строения, по условиям договора, должны были быть построены в течение пяти лет.

Когда территория была подготовлена к строительству, Мария вновь пошла в администрацию поселка, где узнала, что без ее ведома у арендуемой земли поменяли статус на рекреационную.

22 декабря 2018 года заканчивается срок аренды земли, и конноспортивный комплекс должен покинуть территорию, так как не соблюдены условия договора и строительство не начато, хотя, по закону, строить на рекреационной земле запрещено.

Мария обращалась к главе поселка Елене Плохих, которая может разрешить вопрос, однако чиновница отказывается идти ей на встречу и заявляет, что «Каприоль» мешает жителям поселка. Якобы зимой кони портят лыжню, которая проходит рядом с комплексом, и местные пенсионеры жалуются на это.