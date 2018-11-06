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Контракт в 500 млн руб: тагильский «Эковывоз» претендует на вывоз мусора в Челябинске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Waste bins waste waste container garbage 2729608

Контракт в 500 млн руб: тагильский «Эковывоз» претендует на вывоз мусора в Челябинске

Сегодня, 15:10ОбществоФото: maxpixel.net
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