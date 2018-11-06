Контракт в 500 млн руб: тагильский «Эковывоз» претендует на вывоз мусора в Челябинске

Центр коммунального сервиса в Челябинске объявил тендер на осуществление вывоза мусора из дворов города. 12 ноября состоится аукцион. Начальная цена контракта составила 526 миллионов рублей. Однако в УФАС поступили уже две жалобы на организаторов конкурса.

Прием заявок завершился, но среди участников значится только ООО «Эковывоз» из Нижнего Тагила. «Федерал пресс» сообщает, что данная компания на 75% принадлежит бизнесмену Игорю Терёхину, который ранее являлся партнёром владельцев Центра коммунального сервиса Владимира Зарудного и Льва Гниденко. До 2014 года все три вышеупомянутых предпринимателя являлись учредителями ООО «Стильстрой».