Найденная в пруду Нижнего Тагила работница детского сада погибла от утопления

Заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району Нижнего Тагила Сергей Соседков назвал причину смерти 24-летней сотрудницы детского сада №205, тело которой было найдено в Верхневыйском пруду 2 ноября. По его словам, девушка погибла от утопления.

Следователь рассказал АН «Между строк», что уголовное дело возбуждено не было, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Существует версия, что тагильчанка решила сократить путь по тропинке возле водоёма, однако поскользнулась и упала в воду.