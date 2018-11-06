Найденная в пруду Нижнего Тагила работница детского сада погибла от утопления
Сегодня, 15:51ОбществоФото: maxpixel.net
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24-летняя Светлана Бондарева, тело которой было обнаружено 2 ноября в Верхневыйском пруду в Нижнем Тагиле, погибла от утопления.
Сюжеты: Нижний Тагил
Заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району Нижнего Тагила Сергей Соседков назвал причину смерти 24-летней сотрудницы детского сада №205, тело которой было найдено в Верхневыйском пруду 2 ноября. По его словам, девушка погибла от утопления.
Следователь рассказал АН «Между строк», что уголовное дело возбуждено не было, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Существует версия, что тагильчанка решила сократить путь по тропинке возле водоёма, однако поскользнулась и упала в воду.
Поиски девушки начались 2 ноября, когда она не пришла домой после работы. По словам матери погибшей, Светлана жаловалась на головные боли, голоса в голове и «была заторможенной».
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