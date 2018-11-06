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Нижний Тагил занял 25-е место в рейтинге российских дорог
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Cars cityscape buildings city architecture highway 1837176

Нижний Тагил занял 25-е место в рейтинге российских дорог

Сегодня, 19:13ОбществоФото: maxpixel.net
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