Нижний Тагил занял 25-е место в рейтинге российских дорог

Жители России оценили города по качеству дорог и доступности парковок. Участникам опроса предлагалось оценить утверждение «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по 10-ти балльной шкале, где 1 – означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города было выведено среднее значение.