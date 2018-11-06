Новая Красная книга появится в Свердловской области к концу 2018 года
Сегодня, 20:46ОбществоФото: pixabay.com
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Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области разместило закупку, согласно которой будет выбран подрядчик для написания новой Красной книги.
На подготовку рукописи новой редакции Красной книги выделены 998 тыс. рублей. В Красную книгу должна войти информация о животных и растениях Свердловской области согласно мониторинга животного и растительного мира за прошедшие 10 лет.
Кроме того, в издание будет включен список животных, которые исчезли с территории Свердловской области и те, кто находятся на грани исчезновения. Всего в перечень будут включены 343 вида редких животных: одиннадцать млекопитающих, более сорока птиц, более ста растений, грибов а также несколько десятков насекомых.
В информации о закупке сказано, что рукопись необходимо сдать до 17 декабря текущего года, пишет znak.
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