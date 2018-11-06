Тагильский полицейский спас попавшего в ДТП человека
Сегодня, 15:58ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сотрудник тагильского отдела полиции №18 Иван Терешонок стал свидетелем ДТП на улице Серова и смог оказать пострадавшему мужчине первую медицинскую помощь до приезда «скорой».
Сюжеты: Нижний Тагил
5 ноября около 10:00, находясь на суточном дежурстве, Иван Терешонок стал очевидцем аварии – на улице Серова автомобиль ВАЗ-2110 ударился о бордюрный камень. Подойдя к машине, полицейский увидел, что водитель находится без сознания.
Иван вытащил пострадавшего на землю и положил под его голову одеяла. Пульс у мужчины не прощупывался. До приезда скорой помощи полицейский сделал ему непрямой массаж сердца, после чего пострадавший начал дышать. В дальнейшем, до приезда медиков, Иван поддерживал диалог с водителем, чтобы тот не потерял сознание.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мать пострадавшего, которая в момент аварии была на пассажирском сидении, выразила Ивану Терешонку глубокую благодарность, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей