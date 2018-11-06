Тагильский полицейский спас попавшего в ДТП человека

5 ноября около 10:00, находясь на суточном дежурстве, Иван Терешонок стал очевидцем аварии – на улице Серова автомобиль ВАЗ-2110 ударился о бордюрный камень. Подойдя к машине, полицейский увидел, что водитель находится без сознания.

Иван вытащил пострадавшего на землю и положил под его голову одеяла. Пульс у мужчины не прощупывался. До приезда скорой помощи полицейский сделал ему непрямой массаж сердца, после чего пострадавший начал дышать. В дальнейшем, до приезда медиков, Иван поддерживал диалог с водителем, чтобы тот не потерял сознание.