Три тагильские общественные организации победили в конкурсе президентских грантов
Сегодня, 19:19ОбществоФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Три тагильские некоммерческие организации стали победителями в конкурсе грантов на развитие гражданского общества. Всего для участия в конкурсе были поданы 9 843 заявки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из 9 843 заявок эксперты выбрали 2 022, среди которых оказались три от некоммерческих общественных организаций: «Город без границ-НТ», «Центр семейной терапии и консультирования», «Город добрых людей».
Организации получат 500 тыс. рублей, 2,1 и 1,3 млн рублей соответственно. На эти средства НКО смогут реализовать задуманные проекты, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей