«У нас нет Главы народа»: Управление президента закрыло вопрос с тагильским ДООСАФ

Бывший кандидат на пост главы Нижнего Тагила Илья Коровин, известный под ником Илiя Тагильчанинъ, сообщил на своей странице в социальной сети, что Управление президента РФ в ответ на вопрос о финансировании ДОСААФ, создании лётного училища на базе аэродрома Быньги и ремонта авиатехники аэроклуба ответило уведомлением. Начальник департамента рассмотрения жалоб и правовой работы Светлана Финтисова сообщает, что переписка с Коровиным прекращена.

Ранее Илья Коровин отправил письмо на имя Владимира Путина, в котором сообщил о том, что аэроклуб ДООСАФ нуждается в государственной поддержке. Для тренировок по прыжкам с парашютом организация вынуждена арендовать самолет АН-2 и вертолет МИ-2. При том, что у клуба имеются свои летательные аппараты, однако на их ремонт требуется 15 млн рублей.

Илья Коровин предположил, что президент занят геополитикой.

Ладно. Зато теперь я знаю как это работает. У нас нет Главы народа если ему пишешь письма, а лично он и не в курсе, и нет ответа с его подписью. написал активист.