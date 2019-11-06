13 тагильчан обратились за помощью к мэру на личном приеме граждан
На приеме граждан, который провел мэр Нижнего Тагила, большинство вопросов было связано с благоустройством внутриквартальной территории многоквартирных домов, а также с улучшением жилищных условий и предоставлении жилья по договору социального найма, сообщает пресс-служба мэрии.
Жильцы дома №14 на улице Пирогова пожаловались на то, что дом топят грунтовые воды. Также они сообщили, что в микрорайоне Новая Кушва дороги находятся в плохом состоянии. Представители управления городским хозяйством пояснили, что дорога на улице Пирогова включена в муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог. Зимой будет проводиться ее расчистка, а весной – грейдирование. В перечень капремонта дорог на 2021 год также включена дорога на улице Монтажников. На улицах Республиканской и Джамбула дороги были отремонтированы ранее.
Владислав Пинаев пообещал, что жильцам дома будет оказана помощь в организации гидрологического исследования грунтов. После этого можно будет определить дальнейшие действия по устранению проблемы подтопления.
Часть вопросов касалось содержания и ремонта внутриквартальных проездов и детских площадок. Жители дома № 25 на улице Первомайской пожаловались на разбитую дорогу во дворе. Заявителям пояснили, что вопрос ее восстановления относится к компетенции жильцов, поэтому расходы на эксплуатацию, содержание и ремонт данного участка в администрации города не предусмотрены. Тагильчанам предложили подать заявку на участие в программе по формированию комфортной городской среды.