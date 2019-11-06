13 тагильчан обратились за помощью к мэру на личном приеме граждан

Жильцы дома №14 на улице Пирогова пожаловались на то, что дом топят грунтовые воды. Также они сообщили, что в микрорайоне Новая Кушва дороги находятся в плохом состоянии. Представители управления городским хозяйством пояснили, что дорога на улице Пирогова включена в муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог. Зимой будет проводиться ее расчистка, а весной – грейдирование. В перечень капремонта дорог на 2021 год также включена дорога на улице Монтажников. На улицах Республиканской и Джамбула дороги были отремонтированы ранее.