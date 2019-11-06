Блогер Соболев сравнил зарплаты тагильских врачей с доходом стримеров

В ролике идет речь о массовом увольнении медиков Онкологического научного центра им. Блохина в Москве. Врачи говорят, что получают зарплату в размере 13 тысяч рублей. Блогер такое положение вещей назвал несправедливым и вспомнил массовые увольнения хирургов в Нижнем Тагиле. Соболев заявил, что медики «долгие годы жили хуже, чем их пациенты».

Средняя зарплата врача, по словам Соболева, составляет 22 тысячи рублей. Такой уровень дохода он сравнил с доходами стримеров, которые в десятки раз больше получают за одну трансляцию, или с доходами так называемых консультантов в Instagram.

Слабо представляю, чтобы кто-то в здравом уме захотел учиться 8 лет на врача, чтобы потом всю жизнь оставаться в рабской зависимости от государства. В то время, когда чиновники строят себе огромные дворцы, купаются в золоте, а на экранах мелькают примеры бездарных посредственностей и стримеров, которые из воздуха зарабатывают в 100 раз больше,говорит блогер.