Более четырехсот тагильских школьников посетят оздоровительные лагеря в учебное время

431 путёвка рассчитана на детей от шести лет с половиной лет до восемнадцати лет, проживающих на территории Нижнего Тагила. Исполнитель должен обеспечить закаливающие и лечебно-профилактические процедуры, контроль за состоянием здоровья, занятия физической культурой, культурно-массовые мероприятия, работу кружков и библиотеки. Медицинская и образовательная деятельность должна осуществляться на основании действующей лицензии. Исключением являются организации на территории инновационного центра «Сколково». Ежедневный рацион питания детей предусматривает: молоко, кисломолочные напитки, мясо, картофель, овощи, фрукты, хлеб, крупы, сливочное и растительное масла, сахар и соль.

В «Центре организации отдыха и оздоровления детей» рассказали TagilCity.ru, что отдых детей будет проходить в учебное время. Продолжительность отдыха один заезд — 24 дня.

Оздоровительная программа будет проходить в учебное время. Она проводится Нижнем Тагиле впервые, рассказала сотрудница отдела закупок Центра.

В отделе закупок сообщили, что родителям необходимо подать заявку в «Центр организации отдыха и оздоровления детей». Путёвки выдаются в порядке живой очереди. Родители оплачивают до 20% от стоимости. Согласно документации госзакупке цена одной путёвки — 28 тысяч рублей.