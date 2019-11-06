Более четырехсот тагильских школьников посетят оздоровительные лагеря в учебное время
Вчера, 5 октября, администрация Нижнего Тагила разместила на сайте госзакупок два аукциона на общую сумму 12 миллионов рублей. Заказчик ищет исполнителя для оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей.
431 путёвка рассчитана на детей от шести лет с половиной лет до восемнадцати лет, проживающих на территории Нижнего Тагила. Исполнитель должен обеспечить закаливающие и лечебно-профилактические процедуры, контроль за состоянием здоровья, занятия физической культурой, культурно-массовые мероприятия, работу кружков и библиотеки. Медицинская и образовательная деятельность должна осуществляться на основании действующей лицензии. Исключением являются организации на территории инновационного центра «Сколково». Ежедневный рацион питания детей предусматривает: молоко, кисломолочные напитки, мясо, картофель, овощи, фрукты, хлеб, крупы, сливочное и растительное масла, сахар и соль.
В «Центре организации отдыха и оздоровления детей» рассказали TagilCity.ru, что отдых детей будет проходить в учебное время. Продолжительность отдыха один заезд — 24 дня.
Оздоровительная программа будет проходить в учебное время. Она проводится Нижнем Тагиле впервые, рассказала сотрудница отдела закупок Центра.
В отделе закупок сообщили, что родителям необходимо подать заявку в «Центр организации отдыха и оздоровления детей». Путёвки выдаются в порядке живой очереди. Родители оплачивают до 20% от стоимости. Согласно документации госзакупке цена одной путёвки — 28 тысяч рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 ноября. Окончательные предложения можно прислать до третьего декабря. Срок начала исполнения услуг — в течение трех дней с момента заключения контракта.