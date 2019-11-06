МВД и ФСБ хотят «заглушить» сотовую связь на территории колоний
Сегодня, 11:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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ФСБ, МВД и ФСИН планируют рассмотреть вопрос блокировки сотовой связи на территории исправительных колоний России, сообщает РБК.
Инициатива направлена на пресечение мошенничества, осуществляемого с территории ИК заключенными. Вопрос об установке «блокираторов» ведомства должны решить до 30 июля 2020 года. Сообщается, что законопроект об ограничениях связи в местах лишения свободы внесет в Госдуму депутат от «Единой России» Александр Хинштейн.
Сам депутат подтвердил данную информацию, подчеркнув, что с территории колоний заключенные могут не только совершать преступления при помощи сотовой связи, но и оказывать давление на свидетелей и координировать преступные группировки.
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