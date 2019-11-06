На отлов бродячих собак в Нижнем Тагиле выделили 1,7 миллиона рублей

Согласно техническому заданию, победитель аукциона обязан провести отлов и транспортировку собак без владельцев, а также стерилизовать/кастрировать животных. В содержании должны быть предусмотрены лечение, профилактическая обработка, дезинфекция, кормление и выгул. В обязанности сотрудников учреждения будет входить ведение учёта поступления, условий и выбытия собак. Отлову в первую очередь подлежат особи, представляющие угрозу, с признаками заболеваний или находящиеся на территориях массового пребывания людей.

В вольере должны размещаться не более трех собак — в зависимости от их совместимости. По истечении 20 дней пребывания в приёмнике исполнитель обязан передать собаку прежнему собственнику, новому владельцу, в приют для животных или осуществить возврат собаки на прежнее место ее обитания. Если собака имеет признаки принадлежности к человеку, то её содержание продлевается до шести месяцев, при этом о её пропаже необходимо сообщить в СМИ или в интернете.