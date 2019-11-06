Насколько легко пройти постороннему в детские сады и школы Нижнего Тагила

В связи с этим TagilCity.ru проверило, насколько возможно постороннему человеку попасть в детские сады и школы Нижнего Тагила. Ранее мы писали, что на антитеррористическую защищённость учреждений образования мэрия Нижнего Тагила в 2019 году выделила 172 миллиона рублей — отремонтировали заборы, установили турникеты и системы видеонаблюдения.

Корреспондент агенства посетил случайно выбранные школы и детские сады в трёх районах города: в центре — д/с № 145, № 165 и № 164, а также гимназию № 18 и школу № 44; на ГГМ — детские сады № 209, № 5, № 208 и школы № 100, № 69, № 40; на Вагонке — д/с № 206 и № 32, а также школу № 61 и лицей № 51.

Сразу отметим, ни в одну из 8 школ незамеченным попасть не удалось — везде турникеты и пропускная система, а на входе охранник спрашивает документы и цель визита. По их словам, даже родителям вход запрещён. Тем не менее, учителя могут проводить посетителей к себе в кабинет, лично спустившись за ним, но и в этом случае охранник запишет данные с удостоверения личности и выпишет разовый пропуск.

К нам нереально зайти постороннему, сразу встаём грудью,заявила вахтёр одной из тагильских школ.

При этом, на территорию школ можно легко попасть: хоть территория и огорожена забором, ворота в учебное время открыты. А вот в детских садах напротив — во всех выбранных для проверки учреждениях ворота и калитки были закрыты. Только открыть задвижку или щеколду удавалось без проблем.

Видео Видео: tagilcity.ru

Чаще всего в зданиях несколько входов, но все они оборудованы домофонами. В двух случаях после нажатия кнопки вызова вахтёр спрашивал номер группы, журналист называл случайную цифру, и его тут же пускали, а в одном дверь открыли без каких-либо вопросов. В ещё четырёх детских садах журналиста спросили, к кому конкретно он пришёл. А в восьмом воспитатель с детьми на прогулке заметил постороннего, едва тот попал на территорию, и остановила его расспросами.

Отметим, что даже в тех детских садах, куда удалось попасть, чтобы встретить пришедшего тут же выходил сотрудник. Один из них рассказал TagilCity.ru, что за пропуск посетителей отвечают воспитатели.

Я не говорю, что так в каждом садике, но у нас так. У тебя 20 детей едят сидят, а ты бежишь по домофону говорить, а потом ещё встретить, и проводить куда нужно. Хорошо если нянечка есть — может за детьми присмотреть,заявила девушка.