Работаем в штатном режиме: в Екатеринбурге кинотеатр «Салют» не закроют до января

За судьбу кинотеатра вступился депутат городской думы Алексей Вихарев, а местные жители составили петицию о возвращении исторического места. В итоге было принято решение отложить закрытие.

Мы пока что взяли небольшой тайм-аут, работаем в штатном режиме. Мы просто ждем ответа от администрации города, сообщают сотрудники кинотеатра.

Перед получением этой информации всем сотрудникам посоветовали устроиться на работу в Дворец пионеров, но никто этого делать не стал.