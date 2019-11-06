Работаем в штатном режиме: в Екатеринбурге кинотеатр «Салют» не закроют до января
Вчера, 22:51ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Власти Екатеринбурга планировали закрыть кинотеатр «Салют» до декабря этого года и отдать помещение Дворцу пионеров, но решение было отложено до января следующего года, сообщает «Комсомольска правда».
Сюжеты: Екатеринбург
За судьбу кинотеатра вступился депутат городской думы Алексей Вихарев, а местные жители составили петицию о возвращении исторического места. В итоге было принято решение отложить закрытие.
Мы пока что взяли небольшой тайм-аут, работаем в штатном режиме. Мы просто ждем ответа от администрации города, сообщают сотрудники кинотеатра.
Перед получением этой информации всем сотрудникам посоветовали устроиться на работу в Дворец пионеров, но никто этого делать не стал.
Такой поступок в «Салюте» объяснили тем, что пока на 100% неизвестно, точно ли кинотеатр закрывают.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей