Россияне согласны работать больше ради четырехдневной трудовой недели
Специалисты HeadHunter провели исследование с целью выяснить готовность граждан Российской Федерации усерднее работать ради четырехдневной трудовой недели. Опрос показал, что две трети россиян не против нового рабочего графика. Против высказались лишь 9% респондентов.
Около 30% опрошенных согласились на увеличение продолжительности своего рабочего дня ради дополнительного выходного. 59% россиян хотят, чтобы третьим выходным была пятница, информируют «Новые известия».
Респондентам предложили выбрать работать по пять дней, но по сокращенному графику или по четыре полных дня. За «четырехдневку» проголосовали 70% участников опроса. Оставшиеся 30% хотят трудиться пять дней в неделю, но по сокращенному графику.
Напомним, что вопрос о введении четырехдневной рабочей недели поднял глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Произошло это в начале лета 2019 года в ходе 108-й сессии Международной организации труда. Премьер-министр тогда заявил, что современный технологический прогресс благоприятствует сокращению времени работы и увеличению продолжительности досуга.
Инициативу Медведева поддержали члены Федерации независимых профсоюзов. Они считают, что меньший график работы снизит переутомляемость населения, повысит эффективность труда, а также способствует долголетию граждан и росту их трудоспособности.