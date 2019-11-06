Россияне согласны работать больше ради четырехдневной трудовой недели

Около 30% опрошенных согласились на увеличение продолжительности своего рабочего дня ради дополнительного выходного. 59% россиян хотят, чтобы третьим выходным была пятница, информируют «Новые известия».

Респондентам предложили выбрать работать по пять дней, но по сокращенному графику или по четыре полных дня. За «четырехдневку» проголосовали 70% участников опроса. Оставшиеся 30% хотят трудиться пять дней в неделю, но по сокращенному графику.

Напомним, что вопрос о введении четырехдневной рабочей недели поднял глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Произошло это в начале лета 2019 года в ходе 108-й сессии Международной организации труда. Премьер-министр тогда заявил, что современный технологический прогресс благоприятствует сокращению времени работы и увеличению продолжительности досуга.