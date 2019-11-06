Соратника Язева, убившего известного ювелира, попытаются лишить водительских прав

Он обвинялся по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба»), по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством») и по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Расследованием дела занимались сотрудники Следственного Комитета по Свердловской области. Согласно версии следствия, Берхольд жестоко расправился с гражданским мужем своей знакомой — Самвэлом Хачатряном. Мотивом преступления стала личная неприязнь.

Сначала он отбывал наказание за преступление в СИЗО-1, но в 2014 году его направили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Несмотря на то, что комиссия признала у осужденного расстройство личности, на момент совершения преступления мужчина был адекватен и осознавал последствия совершенного деяния.

В августе 2018 года Берхольд был освобожден от лечения. Об этом стало известно только в августе этого года.