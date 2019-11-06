Соратника Язева, убившего известного ювелира, попытаются лишить водительских прав
Прокурор Чкаловского района Екатеринбурга подал в районный суд иск о лишении водительских прав Александра Берхольда, который отбывал наказание за убийство известного ювелира Самвэла Хачатряна, а также был соратником бывшего зампреда Госдумы РФ Валерия Язева. Заседание состоится 20 ноября, сообщает Znak.
Он обвинялся по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба»), по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством») и по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
Расследованием дела занимались сотрудники Следственного Комитета по Свердловской области. Согласно версии следствия, Берхольд жестоко расправился с гражданским мужем своей знакомой — Самвэлом Хачатряном. Мотивом преступления стала личная неприязнь.
Сначала он отбывал наказание за преступление в СИЗО-1, но в 2014 году его направили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Несмотря на то, что комиссия признала у осужденного расстройство личности, на момент совершения преступления мужчина был адекватен и осознавал последствия совершенного деяния.
В августе 2018 года Берхольд был освобожден от лечения. Об этом стало известно только в августе этого года.
Филиал «Исеть» Свердловской областной психиатрической больницы, где мужчина содержался в тот момент, ходатайствовал в суде, чтобы изменить принудительное лечение в стационаре на амбулаторное.