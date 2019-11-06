В Альфа-Банке на 30% увеличится розничный кредитный портфель
Положительная динамика портфеля по рознице Альфа-Банка в 2020г замедлится приблизительно до тридцати процентов, пройдя этап повышения на сорок-сорок пять процентов в текущем году и на шестьдесят процентов в прошлом году. Об этом заявил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.
При этом, учитывая восемьдесят процентов продаж, приходящихся на реальных и понятных банку клиентов, это прибыльное кредитование с контролируемым риском.
Верхошинский подчеркнул, что двумя годами ранее банковский кредитный портфель физлицам составлял двести пятьдесят миллиардов миллиардов рублей, что явно недостаточно на фоне пяти миллионов активных клиентов, свыше чем одного триллиона рублей пассивов населения и нескольких триллионов корпоративных кредитов. Он также отметил, что рост сегодня заключается в реализации ста процентов внутреннего потенциала и выход на справедливую долю рынка. Об этом сообщает vostokmedia.com.
В соответствии со статистическими данными, портфель кредитов населению Альфа-Банка на конец 2019г будет находится в пределах 620 млрд руб. по сравнению с 440 млрд руб. на конец 2018г.
Отмечается, что ранее финансовый директор банка Алексей Чухлов поделился планами Альфа-Банка относительно увеличения доли в кредитовании населения. Так, он добавил, что это решение необходимо для расширения клиентской базы и формирования стабильного дохода на ближайшие пять лет.