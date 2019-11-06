В Альфа-Банке на 30% увеличится розничный кредитный портфель

При этом, учитывая восемьдесят процентов продаж, приходящихся на реальных и понятных банку клиентов, это прибыльное кредитование с контролируемым риском.

Верхошинский подчеркнул, что двумя годами ранее банковский кредитный портфель физлицам составлял двести пятьдесят миллиардов миллиардов рублей, что явно недостаточно на фоне пяти миллионов активных клиентов, свыше чем одного триллиона рублей пассивов населения и нескольких триллионов корпоративных кредитов. Он также отметил, что рост сегодня заключается в реализации ста процентов внутреннего потенциала и выход на справедливую долю рынка. Об этом сообщает vostokmedia.com.

В соответствии со статистическими данными, портфель кредитов населению Альфа-Банка на конец 2019г будет находится в пределах 620 млрд руб. по сравнению с 440 млрд руб. на конец 2018г.