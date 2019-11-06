В Екатеринбурге судебные приставы «устроились на работу», чтобы арестовать самосвал

Мужчина не предпринимал попыток погасить задолженность, тогда судебным приставам пришлось принять меры в виде ареста транспортного средства. Однако установить местонахождение самосвала не удавалось. Тогда приставы пошли на хитрость и позвонили должнику под видом водителя, пожелавшего устроиться на работу.

Под предлогом осмотра «Форда» судебные приставы приехали на встречу. На транспортное средство наложен арест, самосвал отставлен на хранение должнику без права пользования и распоряжения. В случае, если мужчина не погасит долги в установленный срок, техника будет выставлена на продажу.