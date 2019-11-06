В Екатеринбурге судебные приставы «устроились на работу», чтобы арестовать самосвал
Сегодня, 12:45ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Судебные приставы в Екатеринбурге арестовали самосвал «Форд». Владелец транспортного средства задолжал более 220 тысяч рублей налогов по четырем исполнительным производствам, сообщает УФССП по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина не предпринимал попыток погасить задолженность, тогда судебным приставам пришлось принять меры в виде ареста транспортного средства. Однако установить местонахождение самосвала не удавалось. Тогда приставы пошли на хитрость и позвонили должнику под видом водителя, пожелавшего устроиться на работу.
Под предлогом осмотра «Форда» судебные приставы приехали на встречу. На транспортное средство наложен арест, самосвал отставлен на хранение должнику без права пользования и распоряжения. В случае, если мужчина не погасит долги в установленный срок, техника будет выставлена на продажу.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей