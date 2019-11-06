В Минусинске прошло прощание с бывшим директором Нижнетагильского театра драмы
6 ноября на сцене Минусинского драматического театра состоялось прощание с Виктором Бубенковым, который с 1990 по 2009 год работал директором и артистом Нижнетагильского драматического театра. Пресс-служба Минусинской драмы, где мужчина работал после Нижнего Тагила, сообщила, что Бубенков скончался 4 ноября.
За рулем своей машины погиб заместитель художественного руководителя Минусинского драматического театра Виктор Петрович Бубенков. Наш Виктор Петрович. Наш, потому что половину своей творческой жизни он посвятил Нижнетагильскому драматическому театру,пишется в группе «ВКонтакте» Нижнетагильского драматического театра.
В комментариях к посту театра драмы, жители города высказали соболезнования и написали свои воспоминания о Бубенкове.
Как рассказала TagilCity.ru руководитель отдела развития театра Елена Боярская, Виктор Бубенков проработал в тагильском театре 19 лет — актёром и директором.
Актриса Ирина Цветкова говорит, что в театре ходят легенды про Виктора Бубенкова, которые пересказывают с огромной любовью и теплотой.
Я запомнила его высоченным красавцем-мужчиной, очень добрым, отзывчивым, всемогущим. Он, действительно, мог всё. Я помню, как он сам сшил костюм Джека Воробья Ивану (своему внуку), и сам заплетал косички на искусственной бороде и это самое малое, что он мог сделать своими руками,вспоминает Цветкова.
Нынешний руководитель литературно-драматургической части Молодёжного театра Елена Дрокова проработала 17 лет фельдшером медпункта в театре имени Мамина-Сибиряка под руководством Виктора Бубенкова. По её словам, работать под его руководством было легко.
Он был человек добрый, открытый, держался просто, людей любил и животных. Но при этом он всегда пользовался авторитетом у своих подчиненных.На сцене мы им любовались. Ему прекрасно удавались и серьезные и смешные роли. Сказки хорошие ставил. Их многолетняя дружба с Валерием Павловичем Пашниным со временем стала похожа на родственные отношения. Виктор Петрович был человек очень деятельный. Свои многочисленные идеи он претворял в жизнь с невероятной скоростью.Мог за одну ночь сшить Ольге Витальевне плащ, перекрасить свою машину. Крышу драмтеатра сам чистил от снега,говорит Дрокова.
В декабре Виктору Бубенкову исполнилось бы 65 лет.