В Минусинске прошло прощание с бывшим директором Нижнетагильского театра драмы

За рулем своей машины погиб заместитель художественного руководителя Минусинского драматического театра Виктор Петрович Бубенков. Наш Виктор Петрович. Наш, потому что половину своей творческой жизни он посвятил Нижнетагильскому драматическому театру,пишется в группе «ВКонтакте» Нижнетагильского драматического театра.

В комментариях к посту театра драмы, жители города высказали соболезнования и написали свои воспоминания о Бубенкове.

Фото: «Нижнетагильский драматический театр»

Как рассказала TagilCity.ru руководитель отдела развития театра Елена Боярская, Виктор Бубенков проработал в тагильском театре 19 лет — актёром и директором.

Актриса Ирина Цветкова говорит, что в театре ходят легенды про Виктора Бубенкова, которые пересказывают с огромной любовью и теплотой.

Я запомнила его высоченным красавцем-мужчиной, очень добрым, отзывчивым, всемогущим. Он, действительно, мог всё. Я помню, как он сам сшил костюм Джека Воробья Ивану (своему внуку), и сам заплетал косички на искусственной бороде и это самое малое, что он мог сделать своими руками,вспоминает Цветкова.

Фото: «Нижнетагильский драматический театр»

Нынешний руководитель литературно-драматургической части Молодёжного театра Елена Дрокова проработала 17 лет фельдшером медпункта в театре имени Мамина-Сибиряка под руководством Виктора Бубенкова. По её словам, работать под его руководством было легко.

Он был человек добрый, открытый, держался просто, людей любил и животных. Но при этом он всегда пользовался авторитетом у своих подчиненных.На сцене мы им любовались. Ему прекрасно удавались и серьезные и смешные роли. Сказки хорошие ставил. Их многолетняя дружба с Валерием Павловичем Пашниным со временем стала похожа на родственные отношения. Виктор Петрович был человек очень деятельный. Свои многочисленные идеи он претворял в жизнь с невероятной скоростью.Мог за одну ночь сшить Ольге Витальевне плащ, перекрасить свою машину. Крышу драмтеатра сам чистил от снега,говорит Дрокова.

Фото: «Нижнетагильский драматический театр»