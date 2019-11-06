В Нижнем Тагиле жители ЖК «Запрудный» пожаловались на качество ремонта дорог

6 ноября с представителями ЖК встретился мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов и руководитель Тагилстроевского района Денис Парамонов.

Контракт с подрядчиком был заключен в 2016 году, его действие закончится 31 декабря 2020 года. Однако жители ЖК «Запрудный» жалуются, что работы идут медленно и некачественно. На территории ЖК находятся горы щебня и сваленных в кучу бетонных плит, которые приходится преодолевать каждый день, а также глина и грязь, растаскиваемые по близлежащим дворам машинами и большегрузной техникой.

Владислав Пинаев подчеркнул, что ситуация находится на контроле у администрации Нижнего Тагила.

В рамках завершения строительства автомобильных дорог в микрорайоне «Муринские пруды» генподрядчик ООО «Уралстроймонтаж» уже заключил договор с муниципальным предприятием «Тагилдорстрой». В октябре и ноябре дорожники начали благоустройство газонов на Уральском проспекте, в процессе - асфальтирование тротуара на улице Удовенко от Уральского проспекта до улицы Захарова. «Уралстроймонтаж также асфальтирует тротуар по улице Муринской, сказал мэр.