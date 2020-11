Адвокат экс-главы свердловского МВД генерала Трифонова обжалует арест

Адвокаты бывшего начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова требуют прекратить уголовное преследование подопечного, пишет Ура.ру.

Защитник считает, что дело возбудили незаконно. Не было никаких оснований. За основу взяли показания людей, сидящих в тюрьме. Нельзя обвинять гражданина со слов криминальных элементов, пытающихся оговорить человека, заявил адвокат. По его мнению, показания против Трифонова были получены незаконным путем. Защитник утверждает, что на осужденных было оказано давление со стороны Следственного комитета. Говорили «либо даешь показания, либо сядешь на 10 лет». Это разве не давление? А кроме их показаний в деле против моего клиента ничего нет, говорит стороны защиты Трифонова. Напомним, экс-начальник УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов обвиняется в получении взятки в 7,5 миллионов рублей. Осенью его этапировали в ИК-13 Нижнего Тагила. Адвокат расценил это как давление со стороны следствия. Обвиняемого во взятке генерала Трифонова этапировали в Нижний Тагил в спецвагоне

