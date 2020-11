Два свердловчанина стали заслуженными работниками РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами двоих жителей Свердловской области. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Они получили звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» и «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Удостоился почетного звания Георгий Загребин, тренер ГАУ СО «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник». Его спортсмены, Александр Ильиных и Николай Кравцов, которые в 2018 году выступали на Сурдлимпийских играх, получили премии губернатора за достижение высоких результатов на соревнованиях международного и российского уровней. Машинист дизельного крана железнодорожного управления АО «Уралэлектромедь» Дамир Махиянов стал «Заслуженным работником транспорта РФ». Оба удостоены почетных званий за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в области своей деятельности. Напомним, в конце августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении званием «Заслуженный работник культуры» заместителя директора нижнетагильской Центральной городской библиотеки Марины Поповой. Тагильчанка получила государственную награду «Заслуженный работник культуры РФ»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter