Два свердловчанина стали заслуженными работниками РФ

Два свердловчанина стали заслуженными работниками РФ

Сегодня, 08:54ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами двоих жителей Свердловской области. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Они получили звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» и «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Удостоился почетного звания Георгий Загребин, тренер ГАУ СО «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник».

Его спортсмены, Александр Ильиных и Николай Кравцов, которые в 2018 году выступали на Сурдлимпийских играх, получили премии губернатора за достижение высоких результатов на соревнованиях международного и российского уровней.

Машинист дизельного крана железнодорожного управления АО «Уралэлектромедь» Дамир Махиянов стал «Заслуженным работником транспорта РФ».

Оба удостоены почетных званий за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в области своей деятельности.

Напомним, в конце августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении званием «Заслуженный работник культуры» заместителя директора нижнетагильской Центральной городской библиотеки Марины Поповой.

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