Два свердловчанина стали заслуженными работниками РФ

Они получили звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» и «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
Удостоился почетного звания Георгий Загребин, тренер ГАУ СО «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник».
Его спортсмены, Александр Ильиных и Николай Кравцов, которые в 2018 году выступали на Сурдлимпийских играх, получили премии губернатора за достижение высоких результатов на соревнованиях международного и российского уровней.
Машинист дизельного крана железнодорожного управления АО «Уралэлектромедь» Дамир Махиянов стал «Заслуженным работником транспорта РФ».
Оба удостоены почетных званий за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в области своей деятельности.
Напомним, в конце августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении званием «Заслуженный работник культуры» заместителя директора нижнетагильской Центральной городской библиотеки Марины Поповой.