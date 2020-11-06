Экс-замначальника ИК-12 в Нижнем Тагиле будут судить за мошенничество

Экс-замначальника ИК-12 в Нижнем Тагиле будут судить за мошенничество

Сегодня, 15:07ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в суд передано дело по обвинению в мошенничестве в отношении бывшего заместителя начальника ИК № 12, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый в сговоре с начальником ФКУ «Исправительная колония № 12 ГУФСИН России по Свердловской области» и с предпринимателем подделал документы на поставку электронных плат для сварочных аппаратов, которые позднее списывались. Кроме того, при сдаче металлолома из собственности ИК №12 должностными лицами был учтен не весь объем металла. Часть денежных средств была переведена на карту подсудимого.

Общий ущерб, причиненный исправительному учреждению, оценивается более чем в 2,4 миллиона рублей. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах»).

Материалы дела переданы в суд Ленинского района Нижнего Тагила.

Напомним, летом сообщалось о жалобе осужденных ИК № 6 в Нижнем Тагиле на мошенничество руководства на швейном производстве. Заключенные утверждают, что из заработок не достигает уровня МРОТ 12 130 рублей. Кроме того, женщины недовольны условиями труда.

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