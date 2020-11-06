Экс-замначальника ИК-12 в Нижнем Тагиле будут судить за мошенничество

По версии следствия, обвиняемый в сговоре с начальником ФКУ «Исправительная колония № 12 ГУФСИН России по Свердловской области» и с предпринимателем подделал документы на поставку электронных плат для сварочных аппаратов, которые позднее списывались. Кроме того, при сдаче металлолома из собственности ИК №12 должностными лицами был учтен не весь объем металла. Часть денежных средств была переведена на карту подсудимого.