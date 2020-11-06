Эксперт объяснил, почему команде Уфы удалось пройти в финал «Дебатла»

Казань представляла точку зрения, что феминитивы — это удовлетворение запроса современного общества на справедливость, и они заставляют пересмотреть отношение к женщинам. Команда из Башкирии убеждала жюри, что это искусственно навязанное понятие, а язык — живая система, которая сама впитает нужное и отбросит лишнее. В итоге их доводы были признаны экспертами более убедительными.