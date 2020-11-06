Эксперт объяснил, почему команде Уфы удалось пройти в финал «Дебатла»

Эксперт объяснил, почему команде Уфы удалось пройти в финал «Дебатла»

Сегодня, 12:40ОбществоPhoto: скриншот видео YouTube-канала "Город55"
Магистр математики, офицер запаса Сергей Поздняков прокомментировал свои оценки, выставленные в качестве судьи первого полуфинала проекта «Дебатл», темой которого стал вопрос «Феминитивы — модный тренд или назревшая необходимость?».

Казань представляла точку зрения, что феминитивы — это удовлетворение запроса современного общества на справедливость, и они заставляют пересмотреть отношение к женщинам. Команда из Башкирии убеждала жюри, что это искусственно навязанное понятие, а язык — живая система, которая сама впитает нужное и отбросит лишнее. В итоге их доводы были признаны экспертами более убедительными.

Обратим внимание, что та или иная позиция, которую отстаивают команды в ходе игр «Дебатла», распределяется им случайным образом и может не совпадать с личным мнением участников.

Эксперт отметил, что как базу взял максимальные оценки для каждой команды и затем снижал баллы за какие-либо погрешности. Так, некорректным, по словам Позднякова, является довод команды Уфы, что в странах с высоким индексом гендерного развития (равенства по половому признаку) не делается отличий в языке, когда речь идет о профессии.

Команда Казани выступала более эмоционально, а Уфа — более конструктивно,резюмировал арбитр.

Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. В финале уфимцы будут играть с победителем второго полуфинала между Омском и Тюменью.

Video:YouTube-канал "город55"

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