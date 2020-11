Эксперт объяснил, почему команде Уфы удалось пройти в финал «Дебатла»

Магистр математики, офицер запаса Сергей Поздняков прокомментировал свои оценки, выставленные в качестве судьи первого полуфинала проекта «Дебатл», темой которого стал вопрос «Феминитивы — модный тренд или назревшая необходимость?».

Казань представляла точку зрения, что феминитивы — это удовлетворение запроса современного общества на справедливость, и они заставляют пересмотреть отношение к женщинам. Команда из Башкирии убеждала жюри, что это искусственно навязанное понятие, а язык — живая система, которая сама впитает нужное и отбросит лишнее. В итоге их доводы были признаны экспертами более убедительными. Обратим внимание, что та или иная позиция, которую отстаивают команды в ходе игр «Дебатла», распределяется им случайным образом и может не совпадать с личным мнением участников. Эксперт отметил, что как базу взял максимальные оценки для каждой команды и затем снижал баллы за какие-либо погрешности. Так, некорректным, по словам Позднякова, является довод команды Уфы, что в странах с высоким индексом гендерного развития (равенства по половому признаку) не делается отличий в языке, когда речь идет о профессии. Команда Казани выступала более эмоционально, а Уфа — более конструктивно,резюмировал арбитр. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. В финале уфимцы будут играть с победителем второго полуфинала между Омском и Тюменью. Video: YouTube-канал "город55"

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter