Эксперт отметил непревзойденную экспрессию Казани в полуфинале «Дебатла»

Арбитр первого полуфинала диспутного клуба «Дебатл», финалист конкурса «Лидеры Кубани» Леонид Тихонравов прокомментировал оценки, выставленные участникам этой игры.

В дебатах Казань представляла точку зрения, что феминитивы — это удовлетворение запроса современного общества на справедливость, и они заставляют пересмотреть отношение к женщинам. Команда из Башкирии убеждала жюри, что феминитивы это искусственно навязанное понятие, а язык — живая система, которая сама впитает нужное и отбросит лишнее. По итогу уфимцы победили с небольшим перевесом — 50 баллов против 47 у соперников. Обратим внимание, что та или иная позиция, которую отстаивают команды в ходе игр «Дебатла», распределяется им случайным образом и может не совпадать с личным мнением участников. Эксперт отдал предпочтение уфимцам в аргументации и полемике, но в артистизме без тени сомнения выставил Казани максимальную «десятку». Безусловно, Нина (Шимина, команда Казани — ред.) выглядела более эмоционально, более ярко. Оскар (Лютов, команда Уфы — ред.) был более убедителен, наверное, поэтому и выиграл. Отмечу, почему-то никто не сказал, что есть как и положительные, так и отрицательные феминитивы. Например, «повариха» вызывает негативные ощущения,высказался Леонид Тихонравов Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. В финале Уфа будет ожидать для решающей битвы победителя из второго полуфинала Омск — Тюмень. Video: YouTube-канал "Город55"

