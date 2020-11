Ливинский: цифровую подстанцию в Грозном «Россети» построили в рекордные сроки

В Грозном начала работу первая цифровая подстанция «Город», построенная компанией «Россети» в рекордные сроки, всего за полгода.

Как информирует издание «Новые известия», церемония открытия цифровой подстанции прошла в присутствии министра энергетики РФ Александра Новака, главы Чечни Рамзана Кадырова и гендиректора компании «Россети» Павла Ливинского. Хотя работы были завершены еще в декабре прошлого года, но торжественное мероприятие было отложено из-за ситуации с пандемией COVID-19. Мощность нового цифрового объекта в Грозном энергетической компании “Россети” 80 МВА. Подстанция “Город” теперь - главный центр питания электроэнергией республиканской столицы. Благодаря ей надежное энергоснабжение получат более 300 тысяч жителей Грозного. Она поступит в 80 важных и социально значимых учреждений, в том числе в аэропорт. Появится возможность присоединения новых потребителей, что приведет к ускорению социально-экономического развития Чечни. Как считает Новак, развитие экономики в республике крайне важно для руководства страны. Благодаря высокотехнологичной современной подстанции появится возможность достижения поставленных целей. Вынося благодарность «Россетям» за проделанную работу, Рамзан Кадыров сказал, что Чечней выполнена задача, чтобы свет был в каждом доме. И теперь цель сделать так, чтобы сети были современные и долговечные. «Подстанция «Город» построена в рекордные сроки, за полгода», - говорит Павел Ливинский. Она ясно продемонстрировала эффективность концепции «Цифровая трансформация 2030» для региона и его населения. Управление объектом идет дистанционно, с полной наблюдаемостью, что обеспечивает высочайшую надежность. При строительстве нового объекта использовано оборудование только российских производителей. Подстанция способна в автоматическом режиме регистрировать аварийные события, собирать и передавать телеинформацию.

