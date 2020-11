Немецкий тренер «Динамо» рассказал о подготовке к первому дерби в России

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к намеченному на 8 ноября матчу 14-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Я могу сказать, что физически наша команда очень хорошо готова. Мы должны подойти к этому матчу в полной готовности. Мы хорошо проанализировали игры «Локомотива» как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Могу сказать, что команда обладает мастеровитыми футболистами. Игра против «Атлетико» это показала. Для нас очень важным моментом будет сохранение баланса между атакой и обороной, потому что соперник очень силен в фазах перехода. Мы очень рады, что матч пройдет вечером. Это особая атмосфера», – сказал Шварц «Советскому спорту». Напомним, что на данный момент «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице с 223-мя очками, а «Локомотив» расположился на седьмом месте. У команды 21 очко.

