Переход на аутсорсинг и официальный дистант. Итоги дня в Свердловской области

Скорая помощь Нижнего Тагила будет переведена на аутсорсинг. Конкурс по выбору поставщика услуг был размещен на сайте госзакупок. Подрядчик должен предоставить 33 автомобиля. Общая стоимость контракта составляет почти 651,5 миллиона рублей. Он будет действовать с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года. Победитель будет определен 4 декабря. Решению о передаче скорых в частные руки способствовало несколько причин. В частности, будет обновлен автопарк, а также компания предоставит водителей. Это позволит не нести затраты на обслуживание автомобилей и выплаты персоналу. Кроме того, выделяемые средства на ремонт транспорта могут расходоваться нерационально. А вот частные компании заинтересованы в правильном ремонте. Однако такую инициативу сами водители скорых не поддерживают, а также депутаты. В частности, депутат Госдумы Алексей Балыбердин считает, что система еще «сырая» и не доработанная, многие вопросы не регулируются, а потому вводить ее пока нельзя.