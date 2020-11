Переход на аутсорсинг и официальный дистант. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 6 ноября.

Сегодня главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, кто чаще всего заражается коронавирусом. По его словам, это люди в возрасте от 50 до 64 лет. За последнюю неделю число инфицированных в данной группе возросло на 21% и составило 60 человек на 100 тысяч населения. Следующей категорией стали люди в возрасте от 39 до 49 лет. Тут прирост стал выше на 27% и составил 52 человека на 100 тысяч. Главный санврач Свердловской области рассказал, кто чаще болеет COVID-19 Сегодня был подписан указ, которым школьников Свердловской области официально перевели на дистанционное обучение. На данный момент формат был введен до 14 ноября. Он касается, как муниципальных, так и частных учреждений. В администрации Нижнего Тагила рассказали, что с 9 по 14 ноября школьники с первого по пятый классы будут учиться в штатном режиме. Для остальных будет введен дистант. В школах будет строго контролироваться состояние здоровья учеников и педагогов, а также создадут все условия для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Питание школьников будет осуществляться по графику. Мэрия Нижнего Тагила дала разъяснения о переходе школьников на дистант Скорая помощь Нижнего Тагила будет переведена на аутсорсинг. Конкурс по выбору поставщика услуг был размещен на сайте госзакупок. Подрядчик должен предоставить 33 автомобиля. Общая стоимость контракта составляет почти 651,5 миллиона рублей. Он будет действовать с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года. Победитель будет определен 4 декабря. Решению о передаче скорых в частные руки способствовало несколько причин. В частности, будет обновлен автопарк, а также компания предоставит водителей. Это позволит не нести затраты на обслуживание автомобилей и выплаты персоналу. Кроме того, выделяемые средства на ремонт транспорта могут расходоваться нерационально. А вот частные компании заинтересованы в правильном ремонте. Однако такую инициативу сами водители скорых не поддерживают, а также депутаты. В частности, депутат Госдумы Алексей Балыбердин считает, что система еще «сырая» и не доработанная, многие вопросы не регулируются, а потому вводить ее пока нельзя. «Преимущество только для коммерсантов». Как в Тагиле скорую передают на аутсорсинг В Нижнем Тагиле городская больница № 1 заказала первую партию препарата для лечения коронавируса — «Коронавир». Он был закуплен у производителя «Р-Фарм». Его действующим веществом является Фавипиравир. Пока больница получит 100 упаковок препарата, в каждой из которых по 50 таблеток. В общей сложности стоимость составляет 550 тысяч рублей. В Нижнем Тагиле в ГБ № 1 поступит первая партия «Коронавира»

