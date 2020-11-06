По решению суда бард Новиков не имеет прав на землю в центре Екатеринбурга

По решению суда бард Новиков не имеет прав на землю в центре Екатеринбурга

Сегодня, 21:00ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Арбитражным судом Свердловской области было принято решение, что у барда Александра Новикова нет прав на земельный участок в центре Екатеринбурга, пишет ZNAK.

Как сообщается в картотеке суда, из ЕГРН будет исключена запись о регистрации права общей долевой собственности барда на землю. Участок площадью 609 квадратных метров, на котором расположен дом с помещениями, находится по адресу Малышева, 38. Продолжительный период времени Новиков настаивал, что дом является жилым, поэтому земельный участок находится в его долевой собственности и оплачивать аренду администрации Екатеринбурга он не должен.

Однако, городские власти и министерство по управлению государственным имуществом доказало в суде, что дом – нежилой, и помещения служат для коммерческих целей.

В результате, администрации города удалось взыскать с барда свыше 500 тысяч рублей за аренду земли в период за несколько лет. В связи с тем, что срок исковой давности истек, часть долга не была получена.

Напомним, в сентябре стало известно, что с барда Александра Новикова мэрия Екатеринбурга снова требует миллионы за аренду. Власти просят признать отсутствие у ответчиков права собственности на земельный участок.

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