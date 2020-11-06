По решению суда бард Новиков не имеет прав на землю в центре Екатеринбурга

Как сообщается в картотеке суда, из ЕГРН будет исключена запись о регистрации права общей долевой собственности барда на землю. Участок площадью 609 квадратных метров, на котором расположен дом с помещениями, находится по адресу Малышева, 38. Продолжительный период времени Новиков настаивал, что дом является жилым, поэтому земельный участок находится в его долевой собственности и оплачивать аренду администрации Екатеринбурга он не должен.