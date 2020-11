По решению суда бард Новиков не имеет прав на землю в центре Екатеринбурга

Арбитражным судом Свердловской области было принято решение, что у барда Александра Новикова нет прав на земельный участок в центре Екатеринбурга, пишет ZNAK.

Как сообщается в картотеке суда, из ЕГРН будет исключена запись о регистрации права общей долевой собственности барда на землю. Участок площадью 609 квадратных метров, на котором расположен дом с помещениями, находится по адресу Малышева, 38. Продолжительный период времени Новиков настаивал, что дом является жилым, поэтому земельный участок находится в его долевой собственности и оплачивать аренду администрации Екатеринбурга он не должен. Однако, городские власти и министерство по управлению государственным имуществом доказало в суде, что дом – нежилой, и помещения служат для коммерческих целей. В результате, администрации города удалось взыскать с барда свыше 500 тысяч рублей за аренду земли в период за несколько лет. В связи с тем, что срок исковой давности истек, часть долга не была получена. Напомним, в сентябре стало известно, что с барда Александра Новикова мэрия Екатеринбурга снова требует миллионы за аренду. Власти просят признать отсутствие у ответчиков права собственности на земельный участок. С барда Александра Новикова мэрия Екатеринбурга снова требует миллионы за аренду

