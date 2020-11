Роспотребнадзор планирует проверить бары и рестораны Екатеринбурга на предмет курения кальянов, пишет E1.

По словам начальника Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрия Козловских, уже согласованы проверки в нескольких муниципалитетах. Вечером выходных дней проверим рестораны и торговые центры. Управление МВД поможет нам, сказал Козловских. Напомним, запрет на курение кальянов в заведениях общественного питания действует в России с 30 октября. Детские пособия и ОСАГО. Какие изменения ждут Россиян в октябре

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter