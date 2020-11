Учащийся нижнетагильской школы победил в конкурсе «Большая перемена».

Финал мероприятия прошел в Крыму в лагере «Артек». Тагильчанин победил в номинации «Расскажи о главном» и стал обладателем приза в один миллион рублей. Президент России Владимир Путин по видеосвязи поздравил финалистов конкурса. Напомним, ювелиры из Нижнего Тагиле получили призы на всероссийском конкурсе. Победителями стали профессиональные мастера, а также студенты Нижнего Тагила.

Related news: Тагильские ювелиры стали призерами всероссийского конкурса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter