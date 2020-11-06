«Скорую» Нижнего Тагила передают на аутсорсинг

Напомним, о передаче тагильской «скорой» в частные руки стало известно в середине октября. Водители и медики возмущены данной инициативой. Такому решению способствовал ряд причин. Обновление автопарка, что переложит ответственность за обслуживание автомобилей на частников. Будут предоставлены водители, что потенциально увеличит количество сотрудников медслужбы. Средства, которые выделяются на ремонт государством могут быть потрачены не по назначению, а в частных руках подрядчик будет заинтересован в ремонте транспорта. Среди минусов отмечается оформление водителей как самозанятых, что лишает их оплаты больничного и отпуска. Кроме того, наемные водители могут не обладать необходимыми медицинскими навыками. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин считает, что выгоду получат от такой схемы только предприниматели, приближенные к медицинским чиновникам. В качестве примера он приводит отсутствие выплат за работу с коронавирусными больными, так как сотрудники частных предприятий не будут являться медработниками. Другой депутат Алексей Балыбердин отмечает, что система еще слишком сырая, многие вопросы не регулируются, поэтому вводить её пока нельзя.