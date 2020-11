«Скорую» Нижнего Тагила передают на аутсорсинг

Скорую помощь Нижнего Тагила передадут на аутсорсинг. Информация о проведении конкурса размещена на сайте государственных закупок.

Подрядчик будет обязан предоставить 33 автомобиля, в том числе три резервных, и 766 080 машино-часов. Сумма контракта составит почти 651,5 миллиона рублей. Он будет заключен на срок до 31 декабря 2021 года. Отмечаются требования к персоналу, который будет управлять автомобилями. Их также обязуется предоставить компания-аутсорсер. Обеспечить водительским составом, необходимым для полного комплектования выездной бригады скорой медицинской помощи из расчета не менее четырех человек на один автомобиль скорой медицинской помощи, указано в документе. Победитель будет определен 4 декабря. Напомним, о передаче тагильской «скорой» в частные руки стало известно в середине октября. Водители и медики возмущены данной инициативой. Такому решению способствовал ряд причин. Обновление автопарка, что переложит ответственность за обслуживание автомобилей на частников. Будут предоставлены водители, что потенциально увеличит количество сотрудников медслужбы. Средства, которые выделяются на ремонт государством могут быть потрачены не по назначению, а в частных руках подрядчик будет заинтересован в ремонте транспорта. Среди минусов отмечается оформление водителей как самозанятых, что лишает их оплаты больничного и отпуска. Кроме того, наемные водители могут не обладать необходимыми медицинскими навыками. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин считает, что выгоду получат от такой схемы только предприниматели, приближенные к медицинским чиновникам. В качестве примера он приводит отсутствие выплат за работу с коронавирусными больными, так как сотрудники частных предприятий не будут являться медработниками. Другой депутат Алексей Балыбердин отмечает, что система еще слишком сырая, многие вопросы не регулируются, поэтому вводить её пока нельзя. «Преимущество только для коммерсантов». Как в Тагиле скорую передают на аутсорсинг

