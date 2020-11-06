СМИ: новым полпредом президента в УрФО станет министр строительства Владимир Якушев

СМИ: новым полпредом президента в УрФО станет министр строительства Владимир Якушев

Сегодня, 11:16ОбществоPhoto: официальный сайт минстроя РФ
Новым полномочным представителем президента России в УрФО станет министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, сообщает Znak.com со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, решение о кандидатуре было принято вчера вечером, об официальном назначении пока не сообщалось. В качестве других кандидатов рассматривали депутата Госдумы Павла Крашенинникова и губернатора Санкт-Петербурга Александар Беглова.

Действующий полпред президента в УрФО Николай Цуканов будет отправлен в отставку после отпуска. Он проработал в должности два года.

Владимир Якушев родился в Нефтекамске 14 июня 1968 года в Нефтекамске. Он является кандидатом экономических наук.

С 2001 по 2005 год Якушев был вице-губернатором Тюменской области, потом главой Тюмени. С 2005 по 2018 год он был губернатором Тюменской области. В 2018 году Якушев назначен министром строительства и ЖКХ России.

Напомним, в октябре президент РФ Владимир Путин назначил тагильчанина Илью Григорьева судьей Свердловского областного суда.

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