СМИ: новым полпредом президента в УрФО станет министр строительства Владимир Якушев

Новым полномочным представителем президента России в УрФО станет министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, сообщает Znak.com со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, решение о кандидатуре было принято вчера вечером, об официальном назначении пока не сообщалось. В качестве других кандидатов рассматривали депутата Госдумы Павла Крашенинникова и губернатора Санкт-Петербурга Александар Беглова. Действующий полпред президента в УрФО Николай Цуканов будет отправлен в отставку после отпуска. Он проработал в должности два года. Владимир Якушев родился в Нефтекамске 14 июня 1968 года в Нефтекамске. Он является кандидатом экономических наук. С 2001 по 2005 год Якушев был вице-губернатором Тюменской области, потом главой Тюмени. С 2005 по 2018 год он был губернатором Тюменской области. В 2018 году Якушев назначен министром строительства и ЖКХ России. Напомним, в октябре президент РФ Владимир Путин назначил тагильчанина Илью Григорьева судьей Свердловского областного суда.

