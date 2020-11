Свердловчанин погасил долг по алиментам в 300 тысяч рублей после ареста автомобиля

Житель Свердловской области погасил долг по алиментам после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Мужчина не платил алименты своему несовершеннолетнему ребенку, а также скрывался от приставов. Он уклонялся от явки, не появлялся по адресу проживания и не отвечал на звонки. Размер задолженности составил 301 тысячу рублей. Судебные приставы Алапаевского района выяснили, что денежные средства на расчётные счета должника не поступают, но у него есть автомобиль Ford Focus. Мужчину временно ограничили в праве управления машиной, при этом на иномарку составили акт описи и ареста. После этого должник полностью погасил сумму алиментов. Напомним, в Екатеринбурге владелец автомобиля Toyota Land Cruiser погасил долги перед налоговой службой и заплатил административные штрафы после наложения ареста на транспортное средство. Екатеринбуржец за минуту расплатился с долгами из-за страха лишиться автомобиля

