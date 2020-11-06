Свердловчанин погасил долг по алиментам в 300 тысяч рублей после ареста автомобиля

Судебные приставы Алапаевского района выяснили, что денежные средства на расчётные счета должника не поступают, но у него есть автомобиль Ford Focus. Мужчину временно ограничили в праве управления машиной, при этом на иномарку составили акт описи и ареста. После этого должник полностью погасил сумму алиментов.