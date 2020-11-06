TagilCity.ru не зафиксировало загрязнения воздуха в центре Нижнего Тагила

Замеры проводились газоанализатором «Геолан» по адресу улица Ломоносова, 2а в 8.42 при юго-западном ветре два метра в секунду. Загрязнения по диоксиду серы, диоксиду азота, формальдегиду, сероводороду и синильной кислоте не зафиксировано.
Точные датчики «Геолана» способны улавливать наличие веществ даже когда их превышения в воздухе еще нет, но выбросы уже имеются. TagilCity.ru планирует производить замеры ежедневно.
Напомним, вчера замеры проходили по этому же адресу в 8.50 при юго-западном ветре скоростью три метра в секунду. Загрязнения также не зафиксировано.