TagilCity.ru не зафиксировало загрязнения воздуха в центре Нижнего Тагила

TagilCity.ru не зафиксировало загрязнения воздуха в центре Нижнего Тагила

Сегодня, 09:17ОбществоPhoto: TagilCity.ru
6 ноября редакция TagilCity.ru провела второй замер загрязняющих веществ в воздухе в центре Нижнего Тагила. Загрязнения по пяти веществам не зафиксировано.

Замеры проводились газоанализатором «Геолан» по адресу улица Ломоносова, 2а в 8.42 при юго-западном ветре два метра в секунду. Загрязнения по диоксиду серы, диоксиду азота, формальдегиду, сероводороду и синильной кислоте не зафиксировано.

Точные датчики «Геолана» способны улавливать наличие веществ даже когда их превышения в воздухе еще нет, но выбросы уже имеются. TagilCity.ru планирует производить замеры ежедневно.

Video:tagilcity.ru

Напомним, вчера замеры проходили по этому же адресу в 8.50 при юго-западном ветре скоростью три метра в секунду. Загрязнения также не зафиксировано.

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