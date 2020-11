Тагильские ювелиры стали призерами всероссийского конкурса

Мастера из Нижнего Тагила стали лауреатами и дипломантами XXI Всероссийского конкурса ювелирного, камнерезного и гранильного искусства имени Денисова-Уральского «Металл, камень, идея — 2020», сообщает «Тагильский рабочий».

Он прошел в екатеринбургском Музее истории камнерезного и ювелирного искусства. Победителями стали профессиональные мастера, а также студенты Нижнего Тагила. В конкурсе участвовали более 170 ювелиров из Свердловской, Челябинской, Костромской и других областей. Жюри оценило около 400 работ в шести номинациях. Второе и третье места в номинации «Студенческая работа» достались студенткам худграфа НТГСПИ Станиславе Поспеловой и Полине Ковачевой. Преподавателя худграфа, скульптора Игоря Толкачева наградили специальным дипломом. Скульпторам Максиму Нуштаеву и Юрию Носкову вручили диплом за совместную работу «Друзья». Тагильчанин взял «Оскар» на конкурсе для фотографов Напомним, тагильчанин Егор Майер взял «Оскар» на престижном конкурсе для фотографов.

