Тагильские ювелиры стали призерами всероссийского конкурса

Тагильские ювелиры стали призерами всероссийского конкурса

Сегодня, 14:15ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Мастера из Нижнего Тагила стали лауреатами и дипломантами XXI Всероссийского конкурса ювелирного, камнерезного и гранильного искусства имени Денисова-Уральского «Металл, камень, идея — 2020», сообщает «Тагильский рабочий».

Он прошел в екатеринбургском Музее истории камнерезного и ювелирного искусства. Победителями стали профессиональные мастера, а также студенты Нижнего Тагила.

В конкурсе участвовали более 170 ювелиров из Свердловской, Челябинской, Костромской и других областей. Жюри оценило около 400 работ в шести номинациях.

Второе и третье места в номинации «Студенческая работа» достались студенткам худграфа НТГСПИ Станиславе Поспеловой и Полине Ковачевой.

Преподавателя худграфа, скульптора Игоря Толкачева наградили специальным дипломом. Скульпторам Максиму Нуштаеву и Юрию Носкову вручили диплом за совместную работу «Друзья».

Напомним, тагильчанин Егор Майер взял «Оскар» на престижном конкурсе для фотографов.

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