Тагильские ювелиры стали призерами всероссийского конкурса

Он прошел в екатеринбургском Музее истории камнерезного и ювелирного искусства. Победителями стали профессиональные мастера, а также студенты Нижнего Тагила.
В конкурсе участвовали более 170 ювелиров из Свердловской, Челябинской, Костромской и других областей. Жюри оценило около 400 работ в шести номинациях.
Второе и третье места в номинации «Студенческая работа» достались студенткам худграфа НТГСПИ Станиславе Поспеловой и Полине Ковачевой.
Преподавателя худграфа, скульптора Игоря Толкачева наградили специальным дипломом. Скульпторам Максиму Нуштаеву и Юрию Носкову вручили диплом за совместную работу «Друзья».
Напомним, тагильчанин Егор Майер взял «Оскар» на престижном конкурсе для фотографов.