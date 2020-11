Учащихся 6-11 классов в Свердловской области перевели на дистант. Указ подписал исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Орлов.

Дистанционный режим обучения пока введен на одну учебную неделю, до 14 ноября. Он распространяется как на муниципальные, так и на частные учебные заведения. Напомним, решение о введении такой меры принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он выразил надежду, что данная мера поможет сдержать распространение коронавирусной инфекции. Евгений Куйвашев принял решение по поводу дистанта после каникул

