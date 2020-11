В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в убийстве 19-летней Яны Смирновой

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга будут судить Лочинбека Низомидинова, который обвиняется в убийстве Яны Смирновой, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в феврале 2020 года 31-летний обвиняемый вместе с 19-летней Яной Смирновой находился в помещении автомойки на улице Щорса в Екатеринбурге. На почве ревности мужчина нанес ей несколько ударов в область бедра, потом стал душить ее предметом, который использовал в качестве петли. Из-за этого девушка скончалась в результате механической асфиксии. После совершения преступления обвиняемый вывез труп на территорию Белоярского городского округа. Его обнаружили, под слоем снега и грунта на обочине дороги. Низомидинову предъявлено обвинение по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ), ему грозит срок от шести до 15 лет лишения свободы. Напомним, на Урале будут судить мужчину за покушение на сбыт более килограмма наркотического вещества. На Урале будут судить мужчину за покушение на сбыт более килограмма наркотиков

