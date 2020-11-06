В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в убийстве 19-летней Яны Смирновой

По версии следствия, в феврале 2020 года 31-летний обвиняемый вместе с 19-летней Яной Смирновой находился в помещении автомойки на улице Щорса в Екатеринбурге.
На почве ревности мужчина нанес ей несколько ударов в область бедра, потом стал душить ее предметом, который использовал в качестве петли. Из-за этого девушка скончалась в результате механической асфиксии.
После совершения преступления обвиняемый вывез труп на территорию Белоярского городского округа. Его обнаружили, под слоем снега и грунта на обочине дороги.
Низомидинову предъявлено обвинение по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ), ему грозит срок от шести до 15 лет лишения свободы.
Напомним, на Урале будут судить мужчину за покушение на сбыт более килограмма наркотического вещества.