В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в убийстве 19-летней Яны Смирновой

В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в убийстве 19-летней Яны Смирновой

Сегодня, 12:29ОбществоPhoto: pixabay.com
В Чкаловском районном суде Екатеринбурга будут судить Лочинбека Низомидинова, который обвиняется в убийстве Яны Смирновой, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в феврале 2020 года 31-летний обвиняемый вместе с 19-летней Яной Смирновой находился в помещении автомойки на улице Щорса в Екатеринбурге.

На почве ревности мужчина нанес ей несколько ударов в область бедра, потом стал душить ее предметом, который использовал в качестве петли. Из-за этого девушка скончалась в результате механической асфиксии.

После совершения преступления обвиняемый вывез труп на территорию Белоярского городского округа. Его обнаружили, под слоем снега и грунта на обочине дороги.

Низомидинову предъявлено обвинение по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ), ему грозит срок от шести до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Урале будут судить мужчину за покушение на сбыт более килограмма наркотического вещества.

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