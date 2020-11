В Екатеринбурге составлен первый протокол за нарушение масочного режима в лифте

В прошедшие выходные прошел массовый рейд, в котором участвовали сотрудники полиции, чиновники и представители Роспотребнадзора, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе него был составлен первый протокол о нарушении масочного режима в лифте. Всего было составлено 20 протоколов за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для физических лиц предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Напомним, 27 октября в России был введен всеобщий масочный режим. Защитные маски необходимо носить в местах массового пребывания людей, в транспорте, на парковках, а также лифтах. Роспотребнадзор проводит рейды с целью выявления нарушителей. В России из-за коронавируса барам и ресторанам запретили работать ночью

