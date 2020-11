В Нижнем Тагиле в ходе рейда «Безопасная дорога» сотрудники ГИБДД поймали шесть пьяных водителей, сообщает отдел пропаганды ведомства.

Операция проходила с 1 по 4 ноября. В результате выявлен рад нарушителей: Шесть водителей управляли автомобилем в нетрезвом виде, один из них повторно.

Три тагильчанина отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

16 человек управляли автотранспортом без водительского удостоверения. Всего сотрудники правопорядка выявили 734 нарушения ПДД на территории Нижнего Тагила и ГГО. Напомним, заместитель начальника управления ГИБДД по Свердловской области Дмитрий Панфилов сообщил, что за год в регионе было поймано 13 000 нетрезвых водителей. Более 200 из-них выявлены в ходе рейда «Безопасная дорога» проходившем в начале ноября. Стало известно сколько пьяных водителей задержали в Свердловской области в 2020 году

Related news: Стало известно сколько пьяных водителей задержали в Свердловской области в 2020 году

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter